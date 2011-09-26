Надо настроить аутентификацию по протоколу Kerberos под Windows 7 и Win 2008 R2 для java-приложения Серверная часть системы работает под win2008 x64. Установлена 32 битная Java. Аутентификация клиентской части (java-приложения) ...
Настройка фаервола
Нужен знающий человек который сможет настроить фаервол от Ддоса
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