Настройка фаервола

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт3 заявки120 просмотров

Нужен знающий человек который сможет настроить фаервол от Ддоса

14 лет назад
Gwrussia
Егор 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад