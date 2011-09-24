Asterisk - настройка callback

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Закрыт4 заявки149 просмотров

Есть Asterisk с SIP транками, необходимо настроить диалплан, скрипт коллбека и все остальное, что требуется.

Asterisk
14 лет назад
FlashTask
Роман 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров