Задача: Установить и настроить outlook exchange server 2007 (2010) Имеется Сервер с удаленным доступом, Система microsoft server 2008 r2. Требуется настроить: Обмен сообщениями электронной почты ...
Поднять Linux сервер (NS+nginx+CGI)
Сразу интересует цена за описываемую работу, т.к. особо не спец в ценах на настройку серверов.
Исходные данные:
Есть сайт, работающий как локально (под Win, в связке отдельно настроенных Апач + CGI (Perl) + MySQL), так и нормально работающий под никсами (на хостинге). Сайт подгружает как хтмл-страницы, так и активно json (по мелочи) из скриптов в эти хтмл-страницы.
Есть несколько ядерное железо с несколькими гигами оперативы, готовое выступить, как сервак.
Есть (скоро будут) несколько подключенных к этому железу провайдеров с белым айпи.
Задача:
Кратко: Необходимо поднять домашний линкус-сервер (с неймсерверами).
Подробней:
Мало что понимаю в серверах, но говорят, что лучше и легче всех nginx.
Нужно:
- порекомендовать к установке хороший дистрибутив (Arch, Debian, ... ?)
- настроить сервер (nginx) и мускуль таким образом, чтобы обрабатывал максимальное количество запросов в единицу времени.
NB: перевод перл-скриптов на FastCGI пока не рассматривается и отложен на бущее, т.к. пока нет времени переписывать скрипты.
- указать серверу, чтобы сжимал gzip хтмл-контент (если это поддерживается клиентским браузером)
- поднять NS-сервер на этой машине, чтобы с успехом можно было указать его сразу у регистратора имен.
- сделать (если возможно вообще -> отпишите в камментах) использование нескольких провайдеров одновременно (у кажого белый айпи), несколько сетевых карт?
- сделать все то же самое на виртуальной машине (сколько будет это стоить отдельно), которая хостится в win7
Выбранный исполнитель
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