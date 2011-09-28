Поднять Linux сервер (NS+nginx+CGI)

Сразу интересует цена за описываемую работу, т.к. особо не спец в ценах на настройку серверов.

Исходные данные:

Есть сайт, работающий как локально (под Win, в связке отдельно настроенных Апач + CGI (Perl) + MySQL), так и нормально работающий под никсами (на хостинге). Сайт подгружает как хтмл-страницы, так и активно json (по мелочи) из скриптов в эти хтмл-страницы.

Есть несколько ядерное железо с несколькими гигами оперативы, готовое выступить, как сервак.

Есть (скоро будут) несколько подключенных к этому железу провайдеров с белым айпи.

Задача:

Кратко: Необходимо поднять домашний линкус-сервер (с неймсерверами).

Подробней:

Мало что понимаю в серверах, но говорят, что лучше и легче всех nginx.

Нужно:

- порекомендовать к установке хороший дистрибутив (Arch, Debian, ... ?)

- настроить сервер (nginx) и мускуль таким образом, чтобы обрабатывал максимальное количество запросов в единицу времени.

NB: перевод перл-скриптов на FastCGI пока не рассматривается и отложен на бущее, т.к. пока нет времени переписывать скрипты.

- указать серверу, чтобы сжимал gzip хтмл-контент (если это поддерживается клиентским браузером)

- поднять NS-сервер на этой машине, чтобы с успехом можно было указать его сразу у регистратора имен.

- сделать (если возможно вообще -> отпишите в камментах) использование нескольких провайдеров одновременно (у кажого белый айпи), несколько сетевых карт?

- сделать все то же самое на виртуальной машине (сколько будет это стоить отдельно), которая хостится в win7