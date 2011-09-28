Перенос сайта и администрирование

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт5 заявок144 просмотра

Здравствуйте.

Нужно выполнить перенос сайта с одного сервера на другой и осуществлять тех поддержку сайта на постоянной основе по мере возникновения в этом необходимости.

14 лет назад
Vladim1976
Владимир 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$35
1 день

Заявки фрилансеров

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад