Синхронизация 1С и Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрытнет заявок98 просмотров

Нужно синхронизировать заливку контента с 1с 7.7 или 8. в интернет магазин на базе open cart.

Opencart
14 лет назад
grechanov
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров