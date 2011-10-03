Настроить DLE

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт9 заявок199 просмотров

При переносе сайта со старого хостинга на новый выдал ошибку:

MySQL Error!

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The Error returned was:

Table 'libook.dle_views' doesn't exist

Error Number:

1146

необходимо исправить данную ошибку, чтобы гуглить нет времени.

плачу 5$ + отзыв...

DLEMySQL
14 лет назад
ultra7
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров