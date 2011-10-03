Интерент магазин mansteel.ru В последнее время сильно нагружает сервер. Хостинг на beget.ru - VIP тариф. Разрешенная Cp 220. Сайт несколько раз падал, когда на сайте сидело более 35 человек одновременно. Ненужные модули и плагины ...
Настроить DLE
При переносе сайта со старого хостинга на новый выдал ошибку:
MySQL Error!
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The Error returned was:
Table 'libook.dle_views' doesn't exist
Error Number:
1146
необходимо исправить данную ошибку, чтобы гуглить нет времени.
плачу 5$ + отзыв...
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