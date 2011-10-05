Донастроить выделенный сервер

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Закрыт3 заявки118 просмотров

Здравствуйте.

Есть выделенный сервер, панель управления ISP установлена и настроена.

Регулярно при установке сайта выдается ошибка 502 Bad Gateway nginx/0.6.32

Необходимо разобраться в причинах и сделать так чтобы на мои красивые глаза эта надпись больше не попадалась.

Оплата сразу.

Спасибо.

Nginx
14 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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asdffdsa
37 лет
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Был
8 лет назад
14 лет назад
$32
1 день

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asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад