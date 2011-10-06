Настройка сервера

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Завершен4 заявки118 просмотров

Есть сервер Debian 6.0 LAMP (64 bit)

Нужно установить:

ISPmanager Lite

RED5 http://trac.red5.org/wiki/Install

Memcache

ffmpg

ImageMagick

Ioncube

Все должно работать как часы и подниматься после перезагрузки.

DebianISPmanager
14 лет назад
WebAdequate
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$75
1 день
Сделано даже больше чем по ТЗ. Профессиональная работа. Рекомендую!
Замечательный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад