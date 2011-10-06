Нужно синхронизировать заливку контента с 1с 7.7 или 8. в интернет магазин на базе open cart.
Настройка сервера
Есть сервер Debian 6.0 LAMP (64 bit)
Нужно установить:
ISPmanager Lite
RED5 http://trac.red5.org/wiki/Install
Memcache
ffmpg
ImageMagick
Ioncube
Все должно работать как часы и подниматься после перезагрузки.
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