Настройка портфорвардинга для PPTP VPN, OpenVPN

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен10 заявок231 просмотр

Ищу специалиста для постоянного сотрудничества в области настройки серверов.

Требуется проверить настройку портфорвардинга (проброса портов пользователей за NAT), а также настройку PPTP VPN без использования NAT (выдаются сразу реальные IP адреса) на предмет подключения из вне.

Также настроить VPN с динамически выделяемым IP, чтобы он менялся при каждом подключении.

В итоге все корректно настроить, и сделать толковую инструкцию по настройке.

Не пишите в личные сообщения.

Сразу указывайте ориентировочную цену за вышприведенное ТЗ.

Требуется исполнитель на долгосрочное сотрудничество.

14 лет назад
safeway
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dssupport
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Быстро настроили необходимый функционал
Компетентный заказчик. Четкое и ясное ТЗ. Приятно работать!

Заявки фрилансеров

dssupport
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад