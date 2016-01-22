Настройка портфорвардинга для PPTP VPN, OpenVPN

Ищу специалиста для постоянного сотрудничества в области настройки серверов.

Требуется проверить настройку портфорвардинга (проброса портов пользователей за NAT), а также настройку PPTP VPN без использования NAT (выдаются сразу реальные IP адреса) на предмет подключения из вне.

Также настроить VPN с динамически выделяемым IP, чтобы он менялся при каждом подключении.

В итоге все корректно настроить, и сделать толковую инструкцию по настройке.

Не пишите в личные сообщения.

Сразу указывайте ориентировочную цену за вышприведенное ТЗ.

Требуется исполнитель на долгосрочное сотрудничество.