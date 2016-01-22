Необходимо установить oracle 11g и liferay на opensuse 11.4 [email protected]
Настройка портфорвардинга для PPTP VPN, OpenVPN
Ищу специалиста для постоянного сотрудничества в области настройки серверов.
Требуется проверить настройку портфорвардинга (проброса портов пользователей за NAT), а также настройку PPTP VPN без использования NAT (выдаются сразу реальные IP адреса) на предмет подключения из вне.
Также настроить VPN с динамически выделяемым IP, чтобы он менялся при каждом подключении.
В итоге все корректно настроить, и сделать толковую инструкцию по настройке.
Не пишите в личные сообщения.
Сразу указывайте ориентировочную цену за вышприведенное ТЗ.
Требуется исполнитель на долгосрочное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
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