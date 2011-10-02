Инсталляция oracle и liferay на linux

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт4 заявки133 просмотра

Необходимо установить oracle 11g и liferay на opensuse 11.4

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Linux
14 лет назад
NetMan123
Евгений 
51 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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