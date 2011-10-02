Доработка ядра Xen

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт5 заявок165 просмотров

Лимитирование пропускной способности диска для доменов Xen с использованием dm-ioband.

Необходимо настроить тестовый сервер и научить как это сделать нам.

14 лет назад
GreatAlex
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

admin-09
Николай 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад
$250
4 дня

Заявки фрилансеров

admin-09
Николай 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад