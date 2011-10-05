Оптимизация интернет магазина на Joomla 1,5

Интерент магазин mansteel.ru

В последнее время сильно нагружает сервер. Хостинг на beget.ru - VIP тариф. Разрешенная Cp 220. Сайт несколько раз падал, когда на сайте сидело более 35 человек одновременно. Ненужные модули и плагины отключены и удалены. ЧПУ джумловское родное. Кеширование включено в плагинах. Общее кеширование не работает (выдает фатал еррор). Склейка спрайтов, css и пр. пробывалась, не в виду отсутствия знаний не получилось (сайт отображался не корректно, переставали работать некоторые скрипты и.д.)

Необходима оптимизация, чтобы сайт могло посещать свободно до 3000 человек в день.