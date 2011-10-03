Настройка Астерикса

Необходимо поднять IP телефонию с Астелитом для небольшого офиса.

Есть сервер на котором выделена отдельная VM для телефонии (есть удаленный доступ). Есть телефонный номер и настройки от провайдера (Астелита). Необходимо поднять IPsec и настроить телефонию с провайдером.

Необходимо настроить астерикс под следующие задачи:

1. Настроить телефонию с провайдером

2. Формирование входящих звонков в очередь, с трансляцией соответствующего сообщения, с указанием примерного времени ожидания и текущего номера в очереди

3. Запись звонков, факсов, сообщений, в защищаемый архив

4. Черный список

5. Вывод списком всех пропущенных номеров, с корректировкой, если по пропущенному звонку сделан исходящий

6. Переадресация звонков.

7. Автоответчик по расписанию, вручную

8. Прием факса, в папку в формате jpg

9. Отправка факса, желательно через службу печати

10. Синхронизация с 1С (отправка и получение номера, времени звонка, смс, факсов)