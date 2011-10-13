Необходимо настроить отправку почты с сайта, в настоящее время при отправке выдает ошибку: Could not instantiate mail function. Сайт работает на cms Livestreet, поэтому знание данной системы приветствуется.
Свои NS на сервер
Нужно проконсультироваться и помочь с настройкой своих NS на сервер на различные панели
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Настройка сервера/ПО8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно исправить проблему с настройками сервера/ispmanager. После каких-то правок перестало корректно работать создание нового ввв домена. Домен создается, папки тоже, но при открытии сайта вместо данных из созданной папки открывает главную страницу сервера. ...Завершен14 лет назад
Сервер Centos 5.5 Была дос-атака, хостинг прислал рекомендации что нужно сделать, чтобы в дальнейшем блокировать дос-атаки (настройка iptables, nginx, apache). От вас просьба в первом сообщении указать: стоимость, когда можете приступить к выполненю, коротко ...Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо поднять IP телефонию с Астелитом для небольшого офиса. Есть сервер на котором выделена отдельная VM для телефонии (есть удаленный доступ). Есть телефонный номер и настройки от провайдера (Астелита). Необходимо поднять IPsec и настроить ...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
При переносе сайта со старого хостинга на новый выдал ошибку: MySQL Error! ------------------------ The Error returned was: Table 'libook.dle_views' doesn't exist ...Настройка сервера/ПО9 заявокЗакрыт14 лет назад
Интерент магазин mansteel.ru В последнее время сильно нагружает сервер. Хостинг на beget.ru - VIP тариф. Разрешенная Cp 220. Сайт несколько раз падал, когда на сайте сидело более 35 человек одновременно. Ненужные модули и плагины ...Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Есть выделенный сервер, панель управления ISP установлена и настроена. Регулярно при установке сайта выдается ошибка 502 Bad Gateway nginx/0.6.32 Необходимо разобраться в причинах и сделать так чтобы на мои красивые глаза ...Закрыт14 лет назад
- $100
Ищу специалиста для постоянного сотрудничества в области настройки серверов. Требуется проверить настройку портфорвардинга (проброса портов пользователей за NAT), а также настройку PPTP VPN без использования NAT (выдаются сразу реальные IP адреса) на ...Завершен9 лет назад
- $15
Необходимо установить oracle 11g и liferay на opensuse 11.4 [email protected]Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Лимитирование пропускной способности диска для доменов Xen с использованием dm-ioband. Необходимо настроить тестовый сервер и научить как это сделать нам.Закрыт14 лет назад