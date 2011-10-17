ISPmanager

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен5 заявок159 просмотров

Нужно исправить проблему с настройками сервера/ispmanager. После каких-то правок перестало корректно работать создание нового ввв домена. Домен создается, папки тоже, но при открытии сайта вместо данных из созданной папки открывает главную страницу сервера.

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ISPmanager
14 лет назад
cs_sirius
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличный специалист, помог решить проблему и дал дельные советы. Только положительные впечатления от сотрудничества, рекомендую!
Замечательный адекватный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад