Настройка Debian 6 под ClipShare

Имеется сервер под управлением Debian 6 squeeze. Нужно подготовить этот сервер, что-бы нормально работал скрипт ClipShare. Половину вроде сделал. Дальше не смог. А так же нужно настроить нормально CGI работу Apache. Некоторые скрипт не работают. Premature end of script headers: название_скрипта_cgi.

Удаленная работа с помощью SSH доступа.

Жду отзывов от людей, которые имели дело с ClipShare.