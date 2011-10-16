Есть нужна в надежно и быстром proxy. Как самый просто вариант думаю купить vds и юзать их ip. Нужно все это настроить... (например http://aboutdoorways.com/post/246) Интересует так же цена :)
Установка и настройка SOCKS на VDS
Задача: Установка и настройка SOCKS на VDS (ось либо никсовая либо виндовс, еще не покупал)
Инструкция:
да никсовыз
http://wiki.firstvds.ru/index.php/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_3proxy или (http://www.lissyara.su/articles/freebsd/programms/3proxy/) инструкций куча.
для виндовс
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Настройка сервера/ПО15 заявокЗакрыт14 лет назад
нужно настроить сервер Железо: HP, 2хCPU- E5605(2Ghz) RAM (32Gb) Операционные системы: centos Требуется установить связку nginx+apache+php+ не ниже mysq l5.5+memcached +ftp server; +mail server; +система ...Закрыт14 лет назад
Был заказан VPS у VPS.net Поставлен ISPManager на CentOS - все на дефолтных настройках. В данный момент на сервере есть проблема с php - при попытке открыть php файл на сервере ...Завершен14 лет назад
Требования следующие: FFMPEG MPLAYER MENCODER FLVTOOL2 MP4Box Lighttpd Streaming Apache mod_flvx video streaming Apache mod_h264 streaming RTMP streaming оставьте цену, ...Настройка сервера/ПО9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50Завершен14 лет назад
- $10
Имеется сервер под управлением Debian 6 squeeze. Нужно подготовить этот сервер, что-бы нормально работал скрипт ClipShare. Половину вроде сделал. Дальше не смог. А так же нужно настроить нормально CGI работу Apache. Некоторые скрипт не работают. ...Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно проконсультироваться и помочь с настройкой своих NS на сервер на различные панелиНастройка сервера/ПО9 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо настроить отправку почты с сайта, в настоящее время при отправке выдает ошибку: Could not instantiate mail function. Сайт работает на cms Livestreet, поэтому знание данной системы приветствуется.Настройка сервера/ПО8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно исправить проблему с настройками сервера/ispmanager. После каких-то правок перестало корректно работать создание нового ввв домена. Домен создается, папки тоже, но при открытии сайта вместо данных из созданной папки открывает главную страницу сервера. ...Завершен14 лет назад
Сервер Centos 5.5 Была дос-атака, хостинг прислал рекомендации что нужно сделать, чтобы в дальнейшем блокировать дос-атаки (настройка iptables, nginx, apache). От вас просьба в первом сообщении указать: стоимость, когда можете приступить к выполненю, коротко ...Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад