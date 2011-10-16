Установка и настройка SOCKS на VDS

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт11 заявок142 просмотра

Задача: Установка и настройка SOCKS на VDS (ось либо никсовая либо виндовс, еще не покупал)

Инструкция:

да никсовыз

http://wiki.firstvds.ru/index.php/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_3proxy или (http://www.lissyara.su/articles/freebsd/programms/3proxy/) инструкций куча.

для виндовс

http://sysadminblog.ru/blog/windows/37.html

HTML
14 лет назад
ultrabait
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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