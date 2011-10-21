Настроить сервер

Был заказан VPS у VPS.net

Поставлен ISPManager на CentOS - все на дефолтных настройках.

В данный момент на сервере есть проблема с php - при попытке открыть php файл на сервере он отображает код файла в тектовом виде.

Желаемый результат: возможность запускать php скрипты с использованием Mysql и curl (не спам).