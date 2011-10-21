Требования следующие: FFMPEG MPLAYER MENCODER FLVTOOL2 MP4Box Lighttpd Streaming Apache mod_flvx video streaming Apache mod_h264 streaming RTMP streaming оставьте цену, ...
Настроить сервер
Был заказан VPS у VPS.net
Поставлен ISPManager на CentOS - все на дефолтных настройках.
В данный момент на сервере есть проблема с php - при попытке открыть php файл на сервере он отображает код файла в тектовом виде.
Желаемый результат: возможность запускать php скрипты с использованием Mysql и curl (не спам).
Выбранный исполнитель
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