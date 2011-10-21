Настроить сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен17 заявок196 просмотров

Был заказан VPS у VPS.net

Поставлен ISPManager на CentOS - все на дефолтных настройках.

В данный момент на сервере есть проблема с php - при попытке открыть php файл на сервере он отображает код файла в тектовом виде.

Желаемый результат: возможность запускать php скрипты с использованием Mysql и curl (не спам).

CentOSMySQLPHPISPmanager
14 лет назад
yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ATverdikov
Александр 
41 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Все было сделано очень быстро и качественною буду и дальше обращаться. Спасибо!

Заявки фрилансеров

ATverdikov
Александр 
41 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад