Был заказан VPS у VPS.net Поставлен ISPManager на CentOS - все на дефолтных настройках. В данный момент на сервере есть проблема с php - при попытке открыть php файл на сервере ...
Настроить сервер
нужно настроить сервер
Железо: HP, 2хCPU- E5605(2Ghz) RAM (32Gb)
Операционные системы: centos
Требуется установить связку nginx+apache+php+ не ниже mysq l5.5+memcached
+ftp server;
+mail server;
+система управления виртуальными сайтами типа паралелс
в mysql (master) должна быть настроена репликация с другим физ. сервером
установлен сайт oscommerce
Оттестировать на на нагрузку.
открытие сайта не менее 2-5 сек при 100 посетителей
Задачи сервера:
oscommerce,
файловый архив.
Дополнения по ускорению сервера приветствуются.
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