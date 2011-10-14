Настроить сервер

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Закрыт3 заявки118 просмотров

нужно настроить сервер

Железо: HP, 2хCPU- E5605(2Ghz) RAM (32Gb)

Операционные системы: centos

Требуется установить связку nginx+apache+php+ не ниже mysq l5.5+memcached

+ftp server;

+mail server;

+система управления виртуальными сайтами типа паралелс

в mysql (master) должна быть настроена репликация с другим физ. сервером

установлен сайт oscommerce

Оттестировать на на нагрузку.

открытие сайта не менее 2-5 сек при 100 посетителей

Задачи сервера:

oscommerce,

файловый архив.

Дополнения по ускорению сервера приветствуются.

ApacheCentOSMySQLNginxPHP
14 лет назад
lucky2
Игорь 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад