Сделать загрузку больших файлов на сервер

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  2. Настройка сервера/ПО
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Нужно чтобы на сервер с сайта можно было закачивать файлы более 2 гигабайт.

Поставили Debian, Apache, Nginix + Nginix upload module

Скрипт написали правильный. Но, проблема в том что файлы закачиваются только 50 мегабайт.

Нужен человек который уже делал подобное и может быстро оказать помощь.

Тут дело не в деньгах а сроках - надо сделать срочно, на разбор нет времени.

Требуется либо оказать грамотную консультацию либо участвовать в реализации.

ApacheDebian
14 лет назад
2xslow
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Был
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esupport
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Был
8 месяцев назад
14 лет назад
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esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад