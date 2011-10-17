Сделать загрузку больших файлов на сервер

Нужно чтобы на сервер с сайта можно было закачивать файлы более 2 гигабайт.

Поставили Debian, Apache, Nginix + Nginix upload module

Скрипт написали правильный. Но, проблема в том что файлы закачиваются только 50 мегабайт.

Нужен человек который уже делал подобное и может быстро оказать помощь.

Тут дело не в деньгах а сроках - надо сделать срочно, на разбор нет времени.

Требуется либо оказать грамотную консультацию либо участвовать в реализации.