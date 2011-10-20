Нужно настроить сервер

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  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт11 заявок186 просмотров

Здравствуйте!

Требуется сис админ для настройки сервера.

Нужно хорошо знать маршрутизацию, иметь опыт работы с web сервером Apache и базой MySQL, (партиции, репликация)

4-5 USD\час (оплата в wmz)

ApacheMySQL
14 лет назад
idweb
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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