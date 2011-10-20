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Нужно настроить сервер
Здравствуйте!
Требуется сис админ для настройки сервера.
Нужно хорошо знать маршрутизацию, иметь опыт работы с web сервером Apache и базой MySQL, (партиции, репликация)
4-5 USD\час (оплата в wmz)
Заявки фрилансеров
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