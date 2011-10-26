Есть сервер bf2 патч 1.5 + real war 1.5 + стата как http://bf.povet.ru/index.php (ОФФЛАЙН!!!!) Работает. Необходимо: 1. http://bf2.tomgame.ru/ + http://rockets-rw.ru/ (слайд шоу карт сервера). ...
Настроить сервер VPS
Сервер VPS на Hetzner. Стоит ISPmanager. Никак не могу его заставить работать с ЧПУ. Неудачно отредактировал httpd.conf. Теперь ничего не работает. 502 ошибка.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Имеется сайт, работающий на VPS (CentOS 5): Php, MySQL. Есть также VPS №2, на котором будет расположена точная копия сайта (зеркало). Задача: настроить работу первого сервера таким образом, чтобы ...Настройка сервера/ПО13 заявокЗакрыт14 лет назад
На одной - debian+ehcp+nginx на второй - debian+virtualmin+nginx Было вроде все настроенно корректно, но после перезагрузки панели управления оказались недоступны. Возможно какая то мелочь при старте служб.Настройка сервера/ПО9 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Требуется сис админ для настройки сервера. Нужно хорошо знать маршрутизацию, иметь опыт работы с web сервером Apache и базой MySQL, (партиции, репликация) ...Настройка сервера/ПО11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Домен http://www.destructotrucks.com.ua/ ведёт на главный сайт sk8.od.ua Этого быть не должноНастройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется настройка двух серверов: 1) Настроить Apache на 93.125.34.71 ====>>>> (php.ini библиотеки PEAR, расширить объём загружаемых файлов (для тестирования), phpffmpeg,yamdi); 2) Настроить nginx upload module и Nginx Upload Progress ...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
вот такая фигня вываливается в логе, а до этого работало нормально [Mon Oct 24 20:39:22 2011] [error] VirtualHost 192.168.137.41:80 -- mixing * ports and non-* ports with a NameVirtualHost address is not ...Настройка сервера/ПО12 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно чтобы на сервер с сайта можно было закачивать файлы более 2 гигабайт. Поставили Debian, Apache, Nginix + Nginix upload module Скрипт написали правильный. Но, проблема в том ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $10
Задача: Установка и настройка SOCKS на VDS (ось либо никсовая либо виндовс, еще не покупал) Инструкция: да никсовыз http://wiki.firstvds.ru/index.php/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_3proxy или (http://www.lissyara.su/articles/freebsd/programms/3proxy/) инструкций куча. для виндовс http://sysadminblog.ru/blog/windows/37.htmlНастройка сервера/ПО11 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть нужна в надежно и быстром proxy. Как самый просто вариант думаю купить vds и юзать их ip. Нужно все это настроить... (например http://aboutdoorways.com/post/246) Интересует так же цена :)Настройка сервера/ПО15 заявокЗакрыт14 лет назад