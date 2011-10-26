Настроить сервер VPS

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Завершен5 заявок158 просмотров

Сервер VPS на Hetzner. Стоит ISPmanager. Никак не могу его заставить работать с ЧПУ. Неудачно отредактировал httpd.conf. Теперь ничего не работает. 502 ошибка.

ISPmanager
14 лет назад
krt
64 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Все восстановил быстро, и попутно устранил причину неправильной работы сайта. Респект!
Остался доволен сотрудничеством с Евгением, только положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад