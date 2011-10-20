Починить 2 виртуальные машины

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт9 заявок160 просмотров

На одной - debian+ehcp+nginx

на второй - debian+virtualmin+nginx

Было вроде все настроенно корректно, но после перезагрузки панели управления оказались недоступны. Возможно какая то мелочь при старте служб.

DebianNginx
14 лет назад
lyopa2
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров