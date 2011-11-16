Имеется сайт, работающий на VPS (CentOS 5): Php, MySQL. Есть также VPS №2, на котором будет расположена точная копия сайта (зеркало). Задача: настроить работу первого сервера таким образом, чтобы ...
BF2 linux server
Есть сервер bf2 патч 1.5 + real war 1.5 + стата как http://bf.povet.ru/index.php (ОФФЛАЙН!!!!) Работает.
Необходимо:
1. http://bf2.tomgame.ru/ + http://rockets-rw.ru/ (слайд шоу карт сервера).
2. В мониторинге отображались боты.
3. В статистике, если человек подключен к серверу, надпись ОНЛАЙН.
4. Карты с ботами coop 16-32-64!
5. Анлоки
Выбранный исполнитель
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