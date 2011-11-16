BF2 linux server

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен3 заявки230 просмотров

Есть сервер bf2 патч 1.5 + real war 1.5 + стата как http://bf.povet.ru/index.php (ОФФЛАЙН!!!!) Работает.

Необходимо:

1. http://bf2.tomgame.ru/ + http://rockets-rw.ru/ (слайд шоу карт сервера).

2. В мониторинге отображались боты.

3. В статистике, если человек подключен к серверу, надпись ОНЛАЙН.

4. Карты с ботами coop 16-32-64!

5. Анлоки

Linux
14 лет назад
Blackus
Сергей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ice21zero
Евгений 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$60
2 дня
Отлично. Просто, отлично. Сделал дополнительно и другие задачи (DNS, сайт, скрипты) . Мастер. Рекомендую...
было приятно поработать

Заявки фрилансеров

ice21zero
Евгений 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад