Отрисовать схемы

$100
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Завершен7 заявок205 просмотров

Есть схемы домов и этажей в формате .pdf. На этих схемах есть лишние размеры, техническая информация и нет подписей, что это за комнаты, какая у них площадь. И есть те же самые схемы, которые мы распечатали, подписали, что нужно добавить.

Так вот суть работы заключается в том, чтобы убрать не нужные подписи, добавить нужные, раскрасить получившиеся изображения.

Вот пример исходного материала: http://narod.ru/disk/28380077001/SKMBT_C22011100515590.pdf

http://narod.ru/disk/28379996001/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0.pdf

Пример того, что должно получится:

http://terem44.ru/index_files/doma/69.4/2.jpg

Итого: 56 изображений. оплата - 50 рублей за шт. Срок 1 неделя.

14 лет назад
sharmelles
Екатерина 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

79Mirren
Ирина 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней
Ирина - ответственный и исполнительный человек. Было очень приятно работать.
Понравилось работать с Екатериной, четкое ТЗ, моментальная оплата, буду рада сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

79Mirren
Ирина 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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