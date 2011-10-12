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Завершен6 заявок242 просмотра

Здравствуйте.

Необходим исполнитель для решения следующей задачи:

на странице http://smallkitchen.ru/?page_id=343 для ссылки "Получить карту" необходимо нарисовать статичную кнопку.

Мне она представляется в цветах картинки http://smallkitchen.ru/wp-content/uploads/2011/09/dk3.png

Стилистика примерно та же, но она не должна быть один в один с картинкой, чтобы не было путаницы. По размерам так: берем надпись размером как на сайте и отступаем пиксилей 5-7. Кнопку делать сразу с текстом.

Есть другой вариант? Обсуждаемо, приветствуется.

Так же было бы хорошо, если бы Вы могли сделать в начале эскиз (после того, как я Вас выберу), чтобы избежать лишних правок.

В чем будете делать - не имеет значения.

По моему, всё описал )

WordPress
14 лет назад
Summer_Rain
Александр 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Задача была простая, но по себе знаю, как подобные могут выливаться в тягомотину, если отнестись к ней легкомысленно. Анна подошла к задаче решительно, с первого раза оперативно и корректно сделав то, что было необходимо. Благодарю.
Очень приятно иметь дело с хорошим человеком. Спасибо. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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