Здравствуйте.

Необходим исполнитель для решения следующей задачи:

на странице http://smallkitchen.ru/?page_id=343 для ссылки "Получить карту" необходимо нарисовать статичную кнопку.

Мне она представляется в цветах картинки http://smallkitchen.ru/wp-content/uploads/2011/09/dk3.png

Стилистика примерно та же, но она не должна быть один в один с картинкой, чтобы не было путаницы. По размерам так: берем надпись размером как на сайте и отступаем пиксилей 5-7. Кнопку делать сразу с текстом.

Есть другой вариант? Обсуждаемо, приветствуется.

Так же было бы хорошо, если бы Вы могли сделать в начале эскиз (после того, как я Вас выберу), чтобы избежать лишних правок.

В чем будете делать - не имеет значения.

По моему, всё описал )