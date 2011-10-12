Требуется изменить фон сайта, ссылка на исходник http://narod.ru/disk/28009225001/logo.rar.html, тематика Ледниковый период Континетальный дрейф, нужно так же учитывать что на сайте почему то ширина картинки примерно 1360 пикселей примерно по 680 пикселей от центра
Кнопка
Здравствуйте.
Необходим исполнитель для решения следующей задачи:
на странице http://smallkitchen.ru/?page_id=343 для ссылки "Получить карту" необходимо нарисовать статичную кнопку.
Мне она представляется в цветах картинки http://smallkitchen.ru/wp-content/uploads/2011/09/dk3.png
Стилистика примерно та же, но она не должна быть один в один с картинкой, чтобы не было путаницы. По размерам так: берем надпись размером как на сайте и отступаем пиксилей 5-7. Кнопку делать сразу с текстом.
Есть другой вариант? Обсуждаемо, приветствуется.
Так же было бы хорошо, если бы Вы могли сделать в начале эскиз (после того, как я Вас выберу), чтобы избежать лишних правок.
В чем будете делать - не имеет значения.
По моему, всё описал )
Выбранный исполнитель
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