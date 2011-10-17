Нарисовать карту симпатий.

Необходимо создать карту симпатий для сайта: http://www.5minut.net/

Карта симпатий представляет из себя свернутый листок формата A5. (нужен полный размер A5 148 x 210 мм, так как будет печататься)

Примерный стиль и расположение надписей заданы в рисунке приложенном к архиву. Необходимо сделать оборот и содержимое с подобными элементами декора из архива. Обложка должна быть черной в виде бархата, а вот содержимое желательно с белым фоном, но лучше подобрать. Цвет шрифтов и сам рисунок с цветком (как на сайте сверху над надписями на сайте www.5minut.net и в приложенных рисунках) нужно подобрать и украсить все элементами декора, как на рисунках из архива.

Пишите цену, сроки и опыт