Задание: поменять цвет двух кнопок, на указанные мною. Работы на 2-3 минуты. Просьба сразу писать в Skype, предварительно оставим заявку тут. Приоритет по цене, так как работой это назвать сложно.
Проект after effects cs4
Здравствуйте.
Сделал проект а вывести само видео не позволяет мощность компьютера.
Задача: Вывести видео. (проект сам готов)
Очень срочно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо создать карту симпатий для сайта: http://www.5minut.net/ Карта симпатий представляет из себя свернутый листок формата A5. (нужен полный размер A5 148 x 210 мм, так как будет печататься) Примерный ...Завершен14 лет назад
- $100
Есть схемы домов и этажей в формате .pdf. На этих схемах есть лишние размеры, техническая информация и нет подписей, что это за комнаты, какая у них площадь. И есть те же самые схемы, которые мы ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте. Необходим исполнитель для решения следующей задачи: на странице http://smallkitchen.ru/?page_id=343 для ссылки "Получить карту" необходимо нарисовать статичную кнопку. Мне она представляется в цветах картинки http://smallkitchen.ru/wp-content/uploads/2011/09/dk3.png Стилистика примерно та же, но она ...Завершен14 лет назад
Требуется изменить фон сайта, ссылка на исходник http://narod.ru/disk/28009225001/logo.rar.html, тематика Ледниковый период Континетальный дрейф, нужно так же учитывать что на сайте почему то ширина картинки примерно 1360 пикселей примерно по 680 пикселей от центраЗавершен14 лет назад
- $100
housedecore.com.ua сайт на вордпресе Нужна возможность менять картинки в мини- галерее на главной чтобы в самой галерее большая картинка при наведении курсором как то менялась и давала понять что можно зайти глубже ...Прочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать дизайн мобильного приложения бухгалтерской тематики. Программа является функциональным приложением для бухгалтеров, для нее необходимо создать красивый изящный дизайн. Инетерсуют только резиденты РФ. Заключение договора и оплата на ...Прочеенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Есть снимок здания, необходимо качественно прорисовать окна и убрать бахрому с периметра окна, т.е. идет стена ровная потом окно и никаких излишеств не было, чисто выполены окна как сняты на цифровик а не как нарисованны!!! ...Прочее6 заявокЗакрыт14 лет назад
По вопросам верстки контента, дизайна, способов подачи информации. Есть проект - нужен свежий взгляд.Прочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Нужно изготовить уникальный юзербар болельщика ПФК ЦСКА. Требование: Должна быть надпись digsport.ru (мелким шрифтом в углу) В заявках, указывайте стоимость пожалуйста.Прочее2 исполнителяЗавершен14 лет назад