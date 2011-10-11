Мой сайт http://tamtam-travel.ru Мне хотелось бы меню как у http://www.turizm.ru/ Что конекретно бы хотелось увидеть, уникальное меню - не плагиат! А именно категории меню ( пример: особые туры, бронирование ,справка ...
Перевод флеш-ролика
Задача для флешера:
Есть 2 флеш ролика, в них появляется текст.
Задача - перевести этот текст на английский язык. Перевод предоставлю.
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