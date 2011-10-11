Перевод флеш-ролика

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Закрыт4 заявки147 просмотров

Задача для флешера:

Есть 2 флеш ролика, в них появляется текст.

Задача - перевести этот текст на английский язык. Перевод предоставлю.

14 лет назад
Truten
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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