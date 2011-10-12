Доделать проект ЭО и ОВ (электрики и отопления)

По электрике нужно на 2-х этажах частного дома соединить розетки "полосочками" (планы в автокаде с расстановкой розеток есть).

ОВ – есть проект в ПДФ формате. теплые полы от газа (водяные). Нужно 2 этажа подправить – в одном помещении убрать теплые полы, в 3-х помещениях добавить, выход к котлу исправить.

(в холле добавить, в сауне убрать пол теплый, а в с/у и душевой бассейна добавить теплый пол – 1-йэтаж.) Учесть как полы соединяются со вторым этажом и подвалом – все разводки.

В подвале переделать выход к котлу, который находится в соседнем домике по оси №4 в подвале (см фото)

файлы отправлю кондитату/исполнителю