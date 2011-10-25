Перегнать файл из Корела в Иллюстратор

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Завершен4 заявки182 просмотра

Нужно сохранить все тексты - не в кривых, поэтому работа нужна вместе со шрифтами.

На выходе - илюстратор цс5.

Оплата сразу после проверки.

14 лет назад
autoliga
Артур 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Nas6ka
35 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$6
1 день
Адекватная работа на отлично. Человек честно признался, что не может сделать так как требуется ( платные шрифты) и не стал брать деньги абы за что. В итоге мы нашли компромисс. Рекомендую к сотрудничеству.
Была трудность на счет правильного шрифта и я не могла выполнить задание, как полагается. Артур отнесся с пониманием и мы нашли решение этой проблемы. Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Nas6ka
35 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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