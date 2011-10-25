Задание наипростейшие для гуру фотошопа. В архиве файлы. Сделать плавным и в гамму угол блока, в архиве за это отвечают два файла newbottom-ug.jpg и newright-ug.jpg
Перегнать файл из Корела в Иллюстратор
Нужно сохранить все тексты - не в кривых, поэтому работа нужна вместе со шрифтами.
На выходе - илюстратор цс5.
Оплата сразу после проверки.
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