Создание векторных масок для фотографий

Имеется картинка (см. вложение). Нужно ее отредактировать: 1) сама печать должна соответствовать по размеру оттиску; 2) надпись на печати должна соответствовать оттиску (т.е. на печати нужно тоже "зарегистрировано"). Работа срочная. Оплата после выполнения задания на ваш счет в веблансере. В ...
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Необходимо по шаблону подготовить фалы Adobe Flash с обратотанными спрайтами и нарисованными векторными масками для аватаров клиента игры в покер.
Задача:
Есть 10 моделей аватаров, выполненые и отрендеренные в 3д в 3-х размерах: 1000, 800, 500 px по длинной стороне.
Необходимо:
1. Нарисовать в графическом редакторе тени, падающие от аватаров на стол для 1000-го размера. Далее подогнать нарисованные тени под 800-й и 500-й размер (размеры пропорциональны друг другу). Сделать цветокоррекцию.
2. Сохранить изображение каждого автаара с тенью в отдельный файл png.
3. В среде adobe flash подготовить векторные маски для каждого аватара под 5 видов стульев по прилогаемому образцу.
На выходе должен получиться fla файл со всеми ресурсами в библиотеке
Объем работы:
10 аватаров по 10 мест на каждый из 5 стульев.
Из низ: 3-м аватарам сделанны пункты 1 и 2. А также подготовленны маски под 1 стул. Осталось сделать маски под остальные 4-е по образцу.
Сроки: берем из расчета 2 дня на 1 аватар с масками под все стулья. (+создание теней в фотошопе если требуется)
Общий срок: 20 раб. дней.
Стоимость работы: 12000 руб.
Оплата: wmr, альфа-банк.
Требование к кандидату:
Для отрисовке теней желательно наличие графического планшета.
Для создания масок нужно иметь базовые знания Аdobe Flash. Работу с MovieClip, масками, таймлайном.
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