Оформление свадебной книги

Здравсвуйте)

Нужно оформить свадебную книгу,

сделать макеты для 20 разворотов книги 30х60 см

Я Вам предоставлю фотографии. Ваша задача из всех выбрать лучшие для книги,

отретушировать, и создать макеты разворотов)

несколько фото для оценки можно скачать http://narod.ru/disk/16389038001/%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0.rar.html

пишите сроки и цену. оставляйте ссылки на похожие работы)