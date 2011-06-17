Отсканировать страницы журнала и вырезать картинки

Обработка фотографийЗакрыт2 заявки211 просмотров
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Отсканировать страницы журнала и вырезать картинки товаров

Очень желательно что бы человек находился в г.Барнауле

12 лет назад
ps-n
Россия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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