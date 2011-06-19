Обработка шапки сайта

Имеется картинка (см. вложение). Нужно ее отредактировать: 1) сама печать должна соответствовать по размеру оттиску; 2) надпись на печати должна соответствовать оттиску (т.е. на печати нужно тоже "зарегистрировано"). Работа срочная. Оплата после выполнения задания на ваш счет в веблансере. В ...