Свадебная фотокнига

Обработка фотографийЗакрыт6 заявок319 просмотров
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Свадьба не стандартная. дизайн должен быть не стандартный.

фотки можно посмотреть тут: https://picasaweb.google.com/katik.dnepr/rqOfWD?feat=directlink

ОБЯЗАТЕЛЬНО: указывайте в заявке ссылки на сделанные работы

количество разворотов: 20 + обложка

размер 20х30

12 лет назад
katikdnepr
Екатерина 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад