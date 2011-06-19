Свадебная фотокнига

Обработка фотографий с дорисовкой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Свадьба не стандартная. дизайн должен быть не стандартный.
фотки можно посмотреть тут: https://picasaweb.google.com/katik.dnepr/rqOfWD?feat=directlink
ОБЯЗАТЕЛЬНО: указывайте в заявке ссылки на сделанные работы
количество разворотов: 20 + обложка
размер 20х30
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