Обработка детских фотографий в фотошопе

Вам будут даваться фотографии, ваша задача подобрать оригинальный шаблон фотошоп, либо придумать свой, вписать туда фотографию, можно добавлять также клипарты, растовые шаблоны и т.д. Каждая задумка будет обсуждаться индивидуально

Качество должно быть высокое, для печати рисунков размером 30х45

Примеры работы прикреплены.

Стоимость 1 обработки 100-150 рублей в зависимости от сложности

срок на каждую работу 1 день

оплата в рублях Сбербанк или wmr

Наличие творческого подхода-ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!