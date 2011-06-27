Обработка детских фотографий в фотошопе

Обработка фотографийЗавершен30 заявок703 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вам будут даваться фотографии, ваша задача подобрать оригинальный шаблон фотошоп, либо придумать свой, вписать туда фотографию, можно добавлять также клипарты, растовые шаблоны и т.д. Каждая задумка будет обсуждаться индивидуально

Качество должно быть высокое, для печати рисунков размером 30х45

Примеры работы прикреплены.

Стоимость 1 обработки 100-150 рублей в зависимости от сложности

срок на каждую работу 1 день

оплата в рублях Сбербанк или wmr

Наличие творческого подхода-ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!

12 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
ivan09
Яков 
56 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$2
1 день
Хорошая работа, рекомендую
Елена четко формулирует задание, оплата произведена своевременно.