Фотошоп для фотографа. Обучение, консультация.

Обработка фотографий с дорисовкой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Необходима консультация-обучение по вопросу "Фотошоп для фотографа", базовые знания и операции применительно именно к процессу фотографирования.
Формат консультации: вы рассказываете на более-менее сложном примере что и как делается, и ОБЯЗАТЕЛЬНО даете как минимум 10 файлов-фотографий (например с явными дефектами по цвету, тону и т.д.), на которых я должен закрепить навык и отработать. При возникновении вопросов с моей стороны - получение ответов с пояснениями правильно/не правильно делаю и т.д..
Также, ОБЯЗАТЕЛЬНО - общение по скайпу + наглядная демонстрация вашего объяснения (как минимум через режим "видео" по скайпу (не вебкамера, не путать, веб камера не нужна - а видео режим показывающий ваш экран) и/или Team Viwer если скорость интеренета будет позволять проводить демонстрацию.
Интересует консультация от профессионалов, имеющих опыт в фотографии и обработке минимум 1 год, и профессионально этим занимающихся. Ваше портфолио, либо ссылки на ваши веб-страницы.
Полный список вопросов, которые интересуют предоставлю всем кто откликнется.
Можете здесь писать (ваши предложения СКРЫТЫ) или в личку.
п.с. Небольшое уточнение, фотошопу учить не надо будет, надо только кое-какие моменты применительно к фотографии объяснить, поэтому все должно пройти быстро. Еще раз повторюсь, список интересующих вопросов вышлю каждому кто откликнется с хорошим портфолио и опытом.
Цена: 100 $, оплата будет производиться в рублях - 3 000 руб., оплата будет происходить частями по мере обучения и проверки того как я сделал "домашнее задание" (объяснили/показали - дали домашнее задание - оплата, и т.д. следующие вопросы).
Если вы имеете большой опыт и профессионализм в этой области, что будет видно из вашего портфолио, ставьте цену, за которую вам будет иметь смысл со мной позаниматься.
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