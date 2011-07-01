Расположить макет здания на местности

Обработка фотографийЗавершен18 заявок398 просмотров
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Есть опр локация, необходимо расположить на ней графический макет сооружения.

Работа подходит для начинающих дизайнеров 3Dmax либо для людей неплохо обращающихся в фотошопом.

12 лет назад
heros
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
KhSA
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
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