Отретушировать фотки, создать панораму

Есть две фотки. Необходимо отретушировать их (сделать голубое небо, привести здание в порядок, газоны сделать сочными, тротуары однотонными).

Есть еще 10 фоток, так же отретушировать и склеить в панораму.

Пример фотографии (ужато) pix.am/CMWG.png .

Сообщайте, пожалуйста, цены и сроки. Спасибо.

UPDATE: По результатам работы, должно получиться не хуже, чем это http://pix.am/Azn6.png .