Отретушировать фотки, создать панораму

Обработка фотографий с дорисовкой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть две фотки. Необходимо отретушировать их (сделать голубое небо, привести здание в порядок, газоны сделать сочными, тротуары однотонными).
Есть еще 10 фоток, так же отретушировать и склеить в панораму.
Пример фотографии (ужато) pix.am/CMWG.png .
Сообщайте, пожалуйста, цены и сроки. Спасибо.
UPDATE: По результатам работы, должно получиться не хуже, чем это http://pix.am/Azn6.png .
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