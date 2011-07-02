Отретушировать фотки, создать панораму

Обработка фотографийЗавершен14 заявок447 просмотров
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Есть две фотки. Необходимо отретушировать их (сделать голубое небо, привести здание в порядок, газоны сделать сочными, тротуары однотонными).

Есть еще 10 фоток, так же отретушировать и склеить в панораму.

Пример фотографии (ужато) pix.am/CMWG.png .

Сообщайте, пожалуйста, цены и сроки. Спасибо.

UPDATE: По результатам работы, должно получиться не хуже, чем это http://pix.am/Azn6.png .

12 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
_Chups_
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$25
1 день
Хороший и пунктуальный специалист. Сделал все, что требовалось. Работой довольны и будем сотрудничать дальше. Спасибо, Илья.
Приятно было работать с Игорем. Это человек, которому можно доверять. С радостью буду сотрудничать в дальнейшем.