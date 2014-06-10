Разработать дизайн тюнинга автомобиля (винил)

Необходимо разработать дизайн тюнинга автомобиля (с использованием виниловой пленки, карбона)

марка автомобиля: Honda Civic 5d (хечбек)

цвет: серебристый металлик

владелец: молодой парень 26 лет

Так же можно предлагать дизайн дисков, затемнение фар и другие невиниловые элементы, если это целесообразно

ВНИМАНИЕ: нужен только набросок, а не готовый чертеж с учетом размеров