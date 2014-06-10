Разработать дизайн тюнинга автомобиля (винил)

$10
Обработка фотографийЗавершен10 заявок387 просмотров
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Необходимо разработать дизайн тюнинга автомобиля (с использованием виниловой пленки, карбона)

марка автомобиля: Honda Civic 5d (хечбек)

цвет: серебристый металлик

владелец: молодой парень 26 лет

Так же можно предлагать дизайн дисков, затемнение фар и другие невиниловые элементы, если это целесообразно

ВНИМАНИЕ: нужен только набросок, а не готовый чертеж с учетом размеров

10 лет назад
Coolover
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
16 дней назад
10 лет назад
$10
1 день
В очередной раз довольна сотрудничеством с Дмитрием! Так держать!
В очередный раз доволен сотрудничеством с Анастасией!