Исправить косяки в интернет-магазине Joomla+Virtue

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Завершен5 заявок164 просмотра

Исправить косяки в интернет-магазине Joomla+Virtuemart, а именно:

1. Перевести надпись Back to: (Вернуться).С

2. Перевести надпись Shoper Information при вводе данных покупателя.

3. Убрать надпись Info: сообщение отправлено (после оформления заказа).

4. Если возможно изменить все надписи, написанные заглавными буквами, например ГЛАВНАЯ на Главная и т.д.

5. Настроить порядок товаров (чтоб товары на сайте отражались также как в панели администрирования).

6. Сделать кнопки страниц Главная, Оплата и доставка и т.д. ярче или более видимыми.

7. Вставить код счетчика и Гугла аналитикса.

Срок 1-2 дня. Жду предложений с ценой.

Joomla
12 лет назад
meri1986
Марина 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
12 лет назад
$70
2 дня
Замечательный исполнитель. Быстро, чётко, профессионально. С заданием справился полностью и в срок. Никаких претензий и нареканий нет. Приятно работать, рекомендую!
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
12 лет назад