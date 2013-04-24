Исправить косяки в интернет-магазине Joomla+Virtue

Исправить косяки в интернет-магазине Joomla+Virtuemart, а именно:

1. Перевести надпись Back to: (Вернуться).С

2. Перевести надпись Shoper Information при вводе данных покупателя.

3. Убрать надпись Info: сообщение отправлено (после оформления заказа).

4. Если возможно изменить все надписи, написанные заглавными буквами, например ГЛАВНАЯ на Главная и т.д.

5. Настроить порядок товаров (чтоб товары на сайте отражались также как в панели администрирования).

6. Сделать кнопки страниц Главная, Оплата и доставка и т.д. ярче или более видимыми.

7. Вставить код счетчика и Гугла аналитикса.

Срок 1-2 дня. Жду предложений с ценой.