Kohana. Выгрузка из базы и добавление в неё

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки173 просмотра

Приветствую. По сути нужна консультация. Не могу разобраться как на кохане реализовать эти функции(Выгрузка из базы и добавление в неё).

ICQ 379736615

12 лет назад
sonax
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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