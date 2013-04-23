Требуется доработка интернет магазина Shop.enjoy.ru Работа в основном с внутернним функционалом, направленная на оптимизацию работы менеджера. Довольно специфические, но интересные задания. Остальная часть направлена на повышение юзабилити. ...
Kohana. Выгрузка из базы и добавление в неё
Приветствую. По сути нужна консультация. Не могу разобраться как на кохане реализовать эти функции(Выгрузка из базы и добавление в неё).
ICQ 379736615
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