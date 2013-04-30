Необходимо скачать 500 фотоальбомов из группы ВКонтакте, каждым альбом должен быть скачен в отдельную папку и папке должно быть присвоено имя как ВКонтакте в альбоме! Все это в архив и на обменник!
Доработка интернет-магазина на самописном движке
Требуется доработка интернет магазина Shop.enjoy.ru
Работа в основном с внутернним функционалом, направленная на оптимизацию работы менеджера.
Довольно специфические, но интересные задания.
Остальная часть направлена на повышение юзабилити.
Работа по данному проекту появляется периодически.
Интересует попроектная оплата (оценка, работа, тестирование на тестовом, перезаливка на основной, тестирование на основном)
У нас настроен тестовый сервер, на котором можно посмотреть движок.
Жду информацию. Условия сотрудничества. Стоимость.
Заявки фрилансеров
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