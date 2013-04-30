Доработка интернет-магазина на самописном движке

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок266 просмотров

Требуется доработка интернет магазина Shop.enjoy.ru

Работа в основном с внутернним функционалом, направленная на оптимизацию работы менеджера.

Довольно специфические, но интересные задания.

Остальная часть направлена на повышение юзабилити.

Работа по данному проекту появляется периодически.

Интересует попроектная оплата (оценка, работа, тестирование на тестовом, перезаливка на основной, тестирование на основном)

У нас настроен тестовый сервер, на котором можно посмотреть движок.

Жду информацию. Условия сотрудничества. Стоимость.

12 лет назад
infodesign
Анна 
41 год
20 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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