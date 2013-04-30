Верстка одностраничного сайта и установка скриптов

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Завершен6 заявок214 просмотров

Нужно сверстать одностраничный сайт и установить на него стандартные скрипты jquery: карусель, слайдер, обратная связь (php sendmail) Примеры в приложении.

Указывайте срок и цену.

jQueryPHP
12 лет назад
aversco
Игорь 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$70
2 дня
Все сделано в срок
Игорь всегда был в сети и подсказывал, если возникали какие-то вопросы. Моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад

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