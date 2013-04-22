Онлайн-калькулятор

Жду предложений через сайт.

Рассматриваю кандидатов с успешным опытом создания подобных вещей.

Желательно реализация на яваскрипт\жквери\пхп

Техническое задание – калькулятор стоимости утепления фасада для сайта.

Мастер расчёта стоимости представляет собой:

- поля для ввода данных посетителем сайта:

1. Площадь фасада под утепление за вычетом площадей оконных и дверных проёмов(м2)

2. Высота здания (м)

3. Периметр здания (погонные метры)

4. Тип применяемой системы утепления :

- минеральная

- полимерная (акрил)

5. Вид утеплителя:

- пенополистирол

- минераловатная плита

6. Толщина утеплителя:

- 50 мм

- 100 мм

- 150 мм

7. Тип декоративной штукатурки:

- «шубка»

- «короед»

Поле – «Ваш e-mail»

Перед тем как сделать расчёт пользователь должен ввести свой e-mail адрес, только после этого кнопка «СДЕЛАТЬ РАСЧЁТ» становится активной.

Кнопка – «СДЕЛАТЬ РАСЧЁТ»

- поле выдачи суммы расчёта (руб.)

Внутренняя часть калькулятора – мастер для сотрудника, который обслуживает сайт для изменения цен на используемые в калькуляторе коэффициенты расчёта:

1. Тип применяемой системы утепления:

- минеральная – 500 руб./м2

- полимерная (акрил) – 1000 руб./м2

2. В зависимости от вида утеплителя:

А) пенополистирол

- 50 мм – 100 руб./м2

- 100 мм – 200 руб./м2

- 150 мм – 300 руб./м2

Б) минераловатная плита

- 50 мм – 500 руб./м2

- 100 мм – 1000 руб./м2

- 150 мм – 1500 руб./м2

Формула расчёта стоимости: площадь фасада (м2) х тип применяемой системы утепления х вид утеплителя

Все расчёты калькулятора должны протоколироваться и в форме электронной таблицы каждый расчёт должен приходить на e-mail пользователя который был введён при расчёте и скрытая копия на e-mail нашей компании.