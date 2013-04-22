Бюджет обсуждаемый (ваши предложения) - приблизительное ТЗ в екселевском документе, согласен на 50% предоплату оплата удобным вам способом в документе на фотках и коментариях максимально постарался изьяснить в чем потребность - заранее прошу ...
Онлайн-калькулятор
Жду предложений через сайт.
Рассматриваю кандидатов с успешным опытом создания подобных вещей.
Желательно реализация на яваскрипт\жквери\пхп
Техническое задание – калькулятор стоимости утепления фасада для сайта.
Мастер расчёта стоимости представляет собой:
- поля для ввода данных посетителем сайта:
1. Площадь фасада под утепление за вычетом площадей оконных и дверных проёмов(м2)
2. Высота здания (м)
3. Периметр здания (погонные метры)
4. Тип применяемой системы утепления :
- минеральная
- полимерная (акрил)
5. Вид утеплителя:
- пенополистирол
- минераловатная плита
6. Толщина утеплителя:
- 50 мм
- 100 мм
- 150 мм
7. Тип декоративной штукатурки:
- «шубка»
- «короед»
Поле – «Ваш e-mail»
Перед тем как сделать расчёт пользователь должен ввести свой e-mail адрес, только после этого кнопка «СДЕЛАТЬ РАСЧЁТ» становится активной.
Кнопка – «СДЕЛАТЬ РАСЧЁТ»
- поле выдачи суммы расчёта (руб.)
Внутренняя часть калькулятора – мастер для сотрудника, который обслуживает сайт для изменения цен на используемые в калькуляторе коэффициенты расчёта:
1. Тип применяемой системы утепления:
- минеральная – 500 руб./м2
- полимерная (акрил) – 1000 руб./м2
2. В зависимости от вида утеплителя:
А) пенополистирол
- 50 мм – 100 руб./м2
- 100 мм – 200 руб./м2
- 150 мм – 300 руб./м2
Б) минераловатная плита
- 50 мм – 500 руб./м2
- 100 мм – 1000 руб./м2
- 150 мм – 1500 руб./м2
Формула расчёта стоимости: площадь фасада (м2) х тип применяемой системы утепления х вид утеплителя
Все расчёты калькулятора должны протоколироваться и в форме электронной таблицы каждый расчёт должен приходить на e-mail пользователя который был введён при расчёте и скрытая копия на e-mail нашей компании.
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