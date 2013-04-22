Настройка новой коллекции

Требуется изменить страницу коллекции на сайте интернет магазина по установленному дизайну

1) Принципиально изменить фон на странице коллекций (все три коллекции), используя прилагаемый шаблон.

2) Технологически упростить слайдер

a. Обязательная кроссплатформенность

b. Т.к. фактически есть два слайдера, т.к. крутить можно как вверху, так и внизу

i. Важно чтобы выбранный товар в нижнем слайдере находился по середине, кроме случаев когда это первая тройка и последняя.

ii. Выбранный товар в нижнем слайдере должен быть выделен. Чтобы было понятно какой товар выделен

iii. Вид слайдера меняется в зависимости от коллекции, связано с подстройкой каждого слайда, для улучшения отображения и красоты слайдов. ВАЖНО, чтобы страницы слайдеров на страницах колекций были независимы!

iv. Ползунок у слайдера должен быть пропорционален количеству товаров в коллекции, и занимать должен около трети ширины. Если в коллекции 8-10-12 слайдов, и ползунок уродлив, допускается уменьшить пропорции до 20-30%

3) Работу выполнять на поддомене

p.s. требуется совпадение пиксель-в-пиксель, прошу это учитывать и оставлять меньше простора для самодеятельности.

p.p.s. в идеале прошу сначала показать мне скрипт слайдера, чтобы я проверил его на то, как он работает, как проходит перелистывание, как он выглядит в разных браузерах и т.п.

Все детали, ссылки и доступ дам исполнителю. Важно чтобы вы понимали что от вас требуется сделать, затягивать нельзя! Сайт на Joomla.

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