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5 Правок самописного движка
Сделать 5 доработок на сайте – движок на Zend Framework
Нужно сделать 5 простых доработок на сайте, движок сайта – на фреймовке на Zend Framework
1) Выгрузка завершенных заказов – там дата указывается по дате создания заказа, а нужно чтобы указывалась по «Дате доставки»
2) Cделать чтобы "Курьер" мог редактировать содержание заказов, но удалять сам заказ не мог.
3) Cортировка: сначала дорогие, сначала дешевые (справа от квадратной формы подбора по характеристикам в свободное пространство, чтобы не отдалять товары еще внизу)
4) Cделать чтобы при указании "Нет в наличии" в столбике «Наличие» в файле-выгрузки товаров Excel он цеплялся за параметр "Скрыть товар на сайте" в карточке товара.
5) Не на все картинки даются ссылки, из за этого наш программист не может спарсить товар. Подробнее о проблеме в записи разговора с программистом, запись 1 мин. www.dropbox.com/s/bpuqse0...
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Кол-во подобных реализованных проектов
2. Связь голосом ( обязательно )
ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.
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