Модуль (плагин) для чтения книг без скачивания

Планируем через web-сайт предоставить посетителям возможность чтения книг из библиотеки без возможности скачивания и сохранения на свой компьютер.

Книги лежат на сервере в форматах djvu pdf

Нужен модуль (плагин), позволяющий читать книги в браузере, но затрудняющий (исключающий) их сохранение на компьютере.

Предположительно, как один из способов решения задачи - при выдаче с сервера книгу нужно шифровать на лету, а в модуле расшифровывать.

Ждем Ваших предложений по технологии и стоимости. Вопросы приветствуются.