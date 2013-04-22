Рабочая OS Debian. Знание java и selenium firefox webdriver. Автоматизация заполнения форм, работа с cookies, http, imap и ftp клиент. Синхронизация кода через git. Сайт один. сумма оговаривается предпочтительно ...
Разработка ТЗ
Необходимо подготовить ТЗ для интернет аукциона. В наличии описание проекта, и примеры того что хотелось бы получить на выходе, из всего этого + комментариев заказчика нужно создать структурированное и подробное ТЗ для разработчиков
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